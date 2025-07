Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: Fernwald/A5: Verletzte und Stau nach Unfall

Giessen (ots)

Ein Schwer- und ein Leichtverletzter, zwei beschädigte Fahrzeuge, 27.500 Euro Schaden und Verkehrsbehinderungen sind die Bilanz eines schweren Unfalls gestern Mittag auf der Autobahn 5.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge fuhr der Fahrer eines Mercedes Vito gegen 12.25 Uhr zwischen den Anschlussstellen Reiskirchen und Fernwald einer vorausfahrenden Sattelzugmaschine mit Auflieger auf. Durch den Aufprall erlitt der 26-jährige Mercedesfahrer leichte Verletzungen. Sein Beifahrer wurde im Fahrzeug eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite den Schwerverletzten aus dem Fahrzeug, ein Rettungshubschrauber landete auf der in Richtung Frankfurt nun voll gesperrten Autobahn. Im Anschluss an die Bergung und Erstversorgung wurde der Beifahrer in ein Krankenhaus geflogen. Der Fahrer kam per Rettungswagen ebenfalls in ein Krankenhaus. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Es kam zu Rückstaus und Verkehrsbehinderungen, die Sperre konnte gegen 14.10 Uhr aufgehoben werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Zeugenhinweise zum Unfallhergang erbittet die Polizeiautobahnstation Butzbach unter der Telefonnummer 06033/7043-5010.

Pierre Gath, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell