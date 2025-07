Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: WETTERAU: + Vier Verletzte bei Auffahrunfall + Drei Verletzte bei Unfall auf Autobahn + Radfahrerin touchiert und geflüchtet + Lack zerkratzt + Eigentümer von Fundrad gesucht +

Giessen (ots)

Butzbach: Vier Verletzte bei Auffahrunfall

Zu einem Auffahrunfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen kam es am Dienstagmorgen (01.07.2025) gegen 07:45 Uhr auf der L 3053 bei Griedel. Ein 48-jähriger Mann aus Pohlheim fuhr aus Richtung Gambach kommend mit seinem Renault Trafic auf den in einem Rückstau stehenden Opel Astra einer 24-jährigen Frau aus Lich auf. Durch den Aufprall wurde der Opel auf einen Audi A3, dieser auf einen Seat Tarraco und der Seat auf einen davorstehenden Nissan X-Trail geschoben. Die Opel-Fahrerin erlitt schwere Verletzungen. Der Renault-Fahrer trug ebenso wie die 41-jährige Fahrerin des Audi und die 32-jährige Seat-Fahrerin leichte Verletzungen davon. Der Sachschaden wird insgesamt auf 35.000 EUR geschätzt. Die Landstraße war für gut anderthalb Stunden gesperrt.

Ranstadt - A 45: Drei Verletzte bei Unfall auf Autobahn

Auf der A 45 in Fahrtrichtung Hanau kam bei Ranstadt am Dienstagnachmittag (01.07.2025) gegen 14:50 Uhr eine 31-jährige Frau aus dem Westerwaldkreis aus bislang unbekannten Gründen mit ihrem Renault Clio nach rechts von ihrem Fahrstreifen ab. Dabei kollidierte sie mit dem VW Bus eines 67-jährigen Mannes aus Altenstadt, der auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs war. Der VW-Fahrer erlitt bei dem Unfall ebenso wie seine 63-jährige Beifahrerin schwere Verletzungen. Die Renault-Fahrerin trug leichte Verletzungen davon. Erste Schätzungen zum Sachschaden belaufen sich auf 15.000 EUR.

Bad Vilbel: Radfahrerin touchiert und geflüchtet

Am Freitagvormittag (27.06.2025) befuhr eine 71-jährige Bad Vilbelerin gegen 11:10 Uhr mit ihrem Fahrrad die Frankfurter Straße aus Richtung Frankfurt kommend. Kurz hinter der Kreuzung zur Berliner Straße und zur Friedrich-Ebert-Straße fuhr ein heller Opel an der Radfahrerin vorbei und streifte diese. Die Radfahrerin stürzte und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort. Am Opel soll sich ein HU-Kennzeichen befunden haben. Die Unfallermittler der Bad Vilbeler Polizei bitten Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Hinweise auf den hellen Opel mit HU-Kennzeichen geben können, sich unter Tel.: 06101 54600 zu melden.

Butzbach: Lack zerkratzt

Den Lack eines grauen Porsche Macan zerkratzte ein Unbekannter in der Albert-Wamser-Straße in Butzbach. Das Fahrzeug parkte im Zeitraum zwischen Montag (30.06.2025), 20:30 Uhr und Dienstag (01.07.2025), 08:30 Uhr in Höhe der Hausnummer 2. Hinweise nimmt die Polizeistation Butzbach entgegen (Tel.: 06033 70430).

Bad Vilbel: Eigentümer von Fundrad gesucht

Die Bad Vilbeler Polizei erhielt am Mittwochabend (25.06.2025) gegen 19:05 Uhr Mitteilung über ein aufgefundenes Fahrrad am Schwimmbad in der Huizener Straße. Der Eigentümer konnte vor Ort nicht ausfindig gemacht werden, sodass die Beamten das Rad sicherstellten. Nun sucht die Polizei den Eigentümer des Fahrrades. Es handelt sich um ein schwarzes Mountainbike der Marke Exte vom Typ Tornado. Der rechtmäßige Eigentümer kann sich unter Tel.: 06101 54600 mit der Polizei in Bad Vilbel in Verbindung setzen.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell