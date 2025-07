Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: LAHN-DILL: + Daimler touchiert + Unfall auf Parkplatz + Beim Ausparken beschädigt + BMW gestreift +

Giessen (ots)

Aßlar: Daimler touchiert

Am Montagvormittag (30.06.2025) war ein 55-jähriger Mann aus Wetzlar gegen 11:05 mit seinem orangefarbenen Daimler auf der Europastraße in Aßlar vom Kreisel kommend in Richtung Hermannstein unterwegs. Im Bereich der abknickenden Vorfahrtsstraße musste er anhalten, um den bevorrechtigten Verkehr durchfahren zu lassen. Hierbei kam ein schwarzer Audi aus Richtung Walbergraben auf die Fahrspur des Daimlers und touchierte diesen im Vorbeifahren. Der Audi-Fahrer setzte seine Fahrt fort. Hinweise von Unfallzeugen werden bei der Polizeistation Wetzlar entgegengenommen (Tel.: 06441 9180).

Wetzlar: Unfall auf Parkplatz

Auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Straße "Hörnsheimer Eck" beschädigte am Dienstagmorgen (01.07.2025) ein bislang unbekannter Autofahrer mit seinem Fahrzeug einen parkenden schwarzen Ford Fiesta. Die Unfallflucht ereignete sich zwischen 08:15 Uhr und 08:30 Uhr. Hinweise nimmt die Wetzlarer Polizei unter Tel.: 06441 9180 entgegen.

Wetzlar: Beim Ausparken beschädigt

Beim Ausparken beschädigte ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug am Mittwoch (25.06.2025) einen schwarzen Opel Zafira. Der Opel war in der Zeit von 19:15 Uhr bis 22:00 Uhr in der Hausertorstraße in Wetzlar auf einem Parkplatz abgestellt. Die Polizei geht Hinweisen nach, wonach es sich bei dem Unfallverursacher um einen grauen Mercedes gehandelt haben könnte. Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Wetzlar unter Tel.: 06441 9180.

Wetzlar: BMW gestreift

In der Wetzlarer Straße in Münchholzhausen streifte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Vorbeifahren einen schwarzen BMW. Dieser parkte im Zeitraum von Donnerstag (26.06.2025), 22:00 Uhr bis Freitag (27.06.2025), 10:00 Uhr am Fahrbahnrand in Höhe der Hausnummer 24. Der Verursacher flüchtete. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von 4.000 EUR. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeistation Wetzlar zu wenden (Tel.: 06441 9180).

