Mittelhessen: Meldungen aus Marburg-Biedenkopf: Zeugensuche nach Unfall mit Fahrradfahrerin und Flucht + Sitz und Gang verstellt + Schaden durch Stein + Motorrad touchiert PKW und fährt weiter

Giessen (ots)

Weimar- Niederweimar: Zeugensuche nach Unfall mit Fahrradfahrerin und Flucht

Die Polizei sucht Zeugen, die am Dienstag, 1. Juli, das Überholmanöver eines weißen Pritschenwagens gesehen haben, das zum Sturz und schweren Verletzungen einer Radfahrerin führte. Gegen 8.50 Uhr war eine 66-jährige Radfahrerin auf der K42 unterwegs, vom Kreisverkehr in Richtung B3 kommend in Richtung Huteweg/ Ortseingang Niederweimar. Von hinten kommend überholte sie noch vor der Brücke ein weißer Pritschenwagen, wobei bisherigen Ermittlungen zufolge der Außenspiegel die Radfahrerin leicht berührte. Diese geriet daraufhin zu Fall. Ein Mann aus dem Pritschenwagen soll noch ausgestiegen und die Frau in einer Fremdsprache angesprochen haben, bevor er wieder einstieg und das Fahrzeug weiterfuhr. Durch die Personen am Unfallort erhielt die Polizei schnell Hinweise auf den Pritschenwagen und eine Streife kontrollierte das Fahrzeug in der Nähe. Es befanden sich drei Touristen darin, beim Fahrer handelt es sich um einen 48-jährigen Mann. Für die andauernden Ermittlungen sucht die Marburger Polizei Zeugen, wobei die Ermittler sich vor allem Hinweise von zwei Frauen erhoffen, die offenbar direkt hinter dem Pritschenwagen in einem PKW fuhren. Zeugen melden sich bitte unter der Telefonnummer 06421/4060.

Cölbe- Schönstadt: Sitz und Gang verstellt

In der Straße Hebertsbach rollte Sonntagfrüh (29. Juni) ein Fuji Subaru rückwärts gegen den Sockel eines Hauses. Bisherigen Ermittlungen zufolge setzte sich eine unbekannte Person zwischen 2.30 Uhr und 5.10 Uhr in den vermutlich nicht abgeschlossenen grauen PKW, verstellte die Fahrersitzeinstellung sowie den Gang des Automatikgetriebes auf "N", so dass der PKW in Rollen geriet. Sowohl am Haus als auch am Auto entstand ein Schaden. Die Polizei sucht Zeugen und bittet und bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Bad Endbach- Hartenrod: Schaden durch Stein

Die Fahrerin eines Ford Eco befuhr am Dienstag, 24. Juni, die Straße Am Heiligenstock und hörte gegen 12.45 Uhr einen lauten Knall, später bemerkte sie einen Schaden am Auto. Nach ersten Ermittlungen kann nicht ausgeschlossen werden, dass Unbekannte Steine nach Autos warfen oder womöglich sogar eine Zwille oder ähnliches nutzten. In der Nähe konnte ein Haufen gesammelter Steine gefunden werden, zudem befanden sich einige Steine auf der Straße. Der Schaden am Ford ist etwa 500 Euro hoch. Die Polizei sucht Zeugen: Gibt es weitere Autofahrer, denen dort etwas Vergleichbares passiert ist? Hat jemand Personen gesehen, die in der Gegend Steine gesammelt haben oder sich dort aufhielten? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06461/92950.

Fronhausen: Motorrad touchiert PKW und fährt weiter

Ein unbekannter Motorradfahrer touchierte am Samstag, 28. Juni, einen weißen Citroen C1 und fuhr anschließend weiter. Der Unfall ereignete sich gegen 13.30 Uhr, als die 74-jährige Citroen-Fahrerin gerade von der L3048 nach Oberwalgern nach links in die Gladenbacher Straße einbog. Der Motorradfahrer hinter ihr fuhr rechts am PKW vorbei und touchierte diesen dabei am Heck, so dass ein 300 Euro hoher Schaden entstand. Die unbekannte Person war auf einem dunklen Motorrad unterwegs, mehr ist bislang nicht bekannt. Die Marburger Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

