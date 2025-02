Polizei Braunschweig

POL-BS: Ladungsdiebstahl

Braunschweig (ots)

A 2, Parkplatz Waldkater, 30.01.25 21:00h bis 31.01.25 05:00h

Unbekannte entwenden Uhren nach sog. Planenschlitzen

In der Nacht auf den vergangenen Freitag kam es auf dem Parkplatz Waldkater an der A2 zu einem Ladungsdiebstahl. Ein 40-jähriger Fahrer bemerkte am Morgen, dass die Wetterschutzplane seines Sattelzuges beidseitig auf einer Länge von rund 2 Metern aufgeschnitten wurde. Bei einer Kontrolle der Ladung stellt er zudem fest, dass 100 Kartons mit etwa 1200 Uhren fehlten. Darüber hinaus wurde durch die Täter ein Feuerlöscher benutzt um mutmaßliche Spuren des Diebstahls zu vernichten.

Die Schadenshöhe beläuft sich auf über 80.000 Euro. Der Tatort wurde aufgenommen und ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

