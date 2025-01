POL-BS: Öffentlichkeitsfahndung

Polizei Braunschweig

Einbrecher erleidet Herzinfarkt - sein Mittäter flüchtet

Illerstraße, 18.09.2024

Bereits im vergangenen Jahr kam es zu einem versuchten Einbruch in ein Wohnhaus in der Weststadt. Zwei Täter versuchten sich dabei Zugang zu einem Haus zu verschaffen, wobei ein 55-jähriger Täter am Tatort kollabierte. Sein Komplize flüchtet daraufhin, informiert allerdings die Ehefrau des Kollabierten und teilt ihr den Standort mit. Diese informiert den Notarzt, welcher nur noch den Tod des 55-Jährigen feststellen kann. Der Einbrecher verstarb an einem Herzinfarkt. Ein Fremdverschulden wird ausgeschlossen. Bei dem geflüchteten Mittäter soll es sich um einen möglicherweise ukrainischen Staatsangehörigen handeln, der sich selbst "Mamuka" nennt (Spitzname / ukrainisch für "Mama"). Da alle bisher erfolgten Ermittlungen nicht zur Feststellung der Identität des geflüchteten Täters führten, wurde nun durch das Amtsgericht Braunschweig das Foto des abgebildeten mutmaßlichen Mittäters zur Öffentlichkeitsfahndung freigegeben. Hinweise die zur Ermittlung der Person oder seines Aufenthalts führen, nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 05314762516 entgegen.

