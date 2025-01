Polizei Braunschweig

POL-BS: Pressemeldung der Polizei Hildesheim: Brennender Lkw führt zu längerer Sperrung auf der A39

Braunschweig (ots)

A39

Auf der A39 in Fahrtrichtung Kassel, zwischen den Anschlussstellen Westerlinde und Baddeckenstedt, hat am heutigen Vormittag (29.01.2025) ein Sattelzug Feuer gefangen und brannte aus. Darüber hinaus wurde die Fahrbahn in Mitleidenschaft gezogen. Die Folge ist eine Sperrung, die bis morgen andauern soll.

Die Meldung über den Brand erreichte die Polizei um 07.56 Uhr. Es wird von einem technischen Defekt als Ursache des Feuers ausgegangen. Der 63-jährige Fahrer blieb unverletzt.

Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauerten bis etwa 11:00 Uhr an. Im Anschluss wurde das betroffene Fahrzeug durch ein Abschleppunternehmen geborgen.

Nach vorliegenden Informationen bleibt die A39 bis Donnerstag, 30.01.2025, gegen 15:00 Uhr gesperrt, da die Asphaltdecke durch den Brand beschädigt wurde und erneuert werden muss.

Der entstandene Gesamtschaden wird vorerst auf ca. 100.000 Euro geschätzt.

Verkehrsteilnehmende werden gebeten, die Autobahn an der AS Westerlinde zu verlassen und der U72 zu folgen.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell