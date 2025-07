Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: Pressemeldungen Stadt und Landkreis Gießen: Verletzte bei Unfällen

Giessen (ots)

Staufenberg: 87-Jährige angefahren und verletzt - Zeugen gesucht

Auf dem Parkplatz des "Norma"-Marktes in der Marktstraße kam es am Donnerstag (26.6.) zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 87-Jährige verletzt wurde. Der Rettungsdienst brachte die Frau ins Krankenhaus. Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr ein Unbekannter auf dem Parkplatz gegen 13.15 Uhr rückwärts aus einer Parklücke. Dabei stieß er gegen die vorbeilaufende Seniorin. Ein Mann stieg aus dem nicht näher beschriebenen Pkw und erkundigte sich nach dem Wohlergehen. Zu diesem Zeitpunkt kam eine Frau hinzu und sprach ebenso kurz mit der 87-Jährigen. Dann stieg die Frau zum Fahrer ins Auto und beide fuhren davon. Ein Personalienaustausch fand nicht statt.

Der Fahrer des Autos wurde durch die Verletzte als etwa 50 Jahre alt und 180 cm groß beschrieben. Er hatte eine sportlich-muskulöse Figur, dunkelblonde, kurze Haare und sprach Hochdeutsch. Seine Begleiterin war etwa 55-60 Jahre alt mit großer, schlanker Erscheinung und schulterlangen, hellen Haaren.

Die Polizei sucht Zeugen: Wer hat den Unfall bemerkt? Wer kann Angaben zum Auto, sowie dessen Fahrer und Begleitung, machen?

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: Joggerin bei Unfall verletzt - beteiligter Fahrradfahrer gesucht

Zu einem Zusammenstoß zwischen einer Joggerin und einem Fahrradfahrer kam es am Morgen des 30.6. im Uferweg. Die Frau lief den Christoph-Rübsam-Steg entlang in Richtung Leimenkauter Weg. Auf Höhe dortiger Poller lief sie nach links in Richtung Lahn. Dabei übersah sie ihren eigenen Angaben zufolge einen von hinten kommenden Radfahrer und es kam zum Zusammenstoß. Der Fahrradfahrer habe sich umgehend um die verletzte Joggerin gekümmert, auch ein Zeuge kam hinzu. Der Fahrradfahrer äußerte gegenüber dem Zeugen, unverletzt geblieben zu sein. Man verständigte den Rettungsdienst und verließ, vor Eintreffen der Polizei und ohne Personalien auszutauschen, den Unfallort. Die Verletzte befand sich zu diesem Zeitpunkt bereits in Behandlung durch die Sanitäter. Durch den Sturz erlitt die 22-Jährige schwere Verletzungen, sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Unfall ereignete sich gegen 9.10 Uhr. Der unbekannte Fahrradfahrer, der auf einem silber-buntem Mountainbike unterwegs war, hatte dunkle Haare und trug ein schwarzes T-Shirt sowie eine kurze, dunkle Hose und einen Helm.

Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise, insbesondere zur Identität des bislang unbekannten Fahrradfahrers. Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755 entgegen.

Pierre Gath, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell