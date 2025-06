Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Meldung zum Wochenende 27.06.-29.06.2025

Landkreis Heidekreis (ots)

Bad Fallingbostel - Nach vielen Jahren Schule sollte die Abi-Fete für alle Schülerinnen und Schüler ein schönes und befreiendes Erlebnis sein. Der 19-jährige sollte durch Beamten des PK Bad Fallingbostel auf einem Supermarkt Parkplatz an der Soltauer Straße, unweit der Veranstaltung in der Heidmarkhalle, einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Auf dem Parkplatz stürmte der junge Mann aus seinem Pkw und rannte direkt in einen Wald hinein. Dort konnte er durch die Beamten kurz darauf eingeholt und gestoppt werden. Vor Ort ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 0,7 Promille. Das Fatale daran ist, dass sich der Fahrzeugführer noch in der Probezeit befindet und somit nicht alkoholisiert sein darf. Gegen den 19-jährigen wurde ein Verfahren eingeleitet.

Bad Fallingbostel- Am Abend des 28.06.2025 kam es zwischen zwei beteiligten Pkw in der Walsroder Straße in Bad Fallingbostel zu einem Auffahrunfall. Bei der Unfallaufnahme ergab sich der Verdacht auf eine Alkoholbeeinflussung. Die Vermutung wurde durch einen Test bestätigt. Der 31-jährige Bet. 01, welcher auf dem Weg in den Urlaub war, hatte 1,66 Promille. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet, eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt.

Bad Fallingbostel/Oerbke- Am späten Samstagvormittag kam es innerhalb einer größeren Gruppe von Kleinkraftfahrern auf der Platzrandstraße zwischen zwei Kleinkrafträdern zu einem Verkehrsunfall mit fatalen Folgen. Beim Abbiegen kam es zwischen den Beteiligten zu einem seitlichen Zusammenstoß, sodass beide Fahrzeugführer zu Fall kamen. Dabei wurde ein 80-Jähriger schwer und ein 60-Jähriger leicht verletzt. Für die Verbringung in umliegende Krankenhäuser wurde unter anderem auch ein Rettungshubschrauber eingesetzt.

Am Samstagabend gegen 22:30 Uhr wurden die Kollegen aus Munster zu einem Einsatz in den Bleekenweg in Wietzendorf gerufen. Dort kam es zu Streitigkeiten zwischen Jugendlichen. Als die Kollegen mit den Beteiligten sprachen, staunten die beiden nicht schlecht. Ein 25-jähriger Fahrradfahrer war gegen den Streifenwagen gefahren. Die Ursache war schnell klar als sie ihm helfen wollten: der Mann war betrunken. Ein Alcotest bestätigte dies: der Mann pustete 2,1 Promille. Die Folge waren eine Blutentnahme sowie ein eingeleitetes Verfahren. Am Samstagmorgen gegen 07 Uhr stellten Polizeibeamte einen 29-jährigen Fahrzeugführer mit äußerst unsicherer Fahrweise im Helmser Kirchwef in Walsrode fest. Den ersten Eindruck bestätigte ein Drogenvortest: Dieser verlief positiv auf Kokain, Methamphetamin, Amphetamin und Marihuana. Im Rahmen der Durchsuchung des PKW wurden außerdem 70 Ecstasy-Tabletten und Waffen festgestellt. Es wurden weitere Durchsuchungen durchgeführt und diverse Straftaten eingeleitet.

In der Nacht von Mittwoch, 25.06.2025 zu Donnerstag, 26.06.2025 versuchten unbekannte über die rückwärtige Terrassentür in einen Friseursalon in der Straße "Im Nettelfelde" in Lindwedel einzubrechen. Die Terrassentür hielt stand, wurde jedoch stark beschädigt. Hinweise nimmt die Polizei Schwarmstedt unter 05071 800350 entgegen.

Am Freitag, den 27.06.2025, um 12:15 Uhr, fiel eine 71-jährige Fahrzeugführerin in der Straße Am Vogelpark in Bomlitz durch eine äußerst unsichere Fahrweise auf. Im Rahmen der Verkehrskontrolle ergab sich der Verdacht, dass sie durch die Einnahme von starken Schmerzmitteln nicht mehr fahrtüchtig gewesen sein dürfte. Zur Beweissicherung für das eingeleitete Strafverfahren wurde eine Blutprobe entnommen.

