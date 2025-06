Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Beschädigter Pkw gesucht; Bispingen: Zeugin nach Ladendiebstahl gesucht; Soltau: Lkw auf der A 7 quergestellt - mehrere Stunden Vollsperrung (Foto im Anhang)

Heidekreis (ots)

05.06. / Beschädigter Pkw gesucht

Soltau: Bereits am 05.06.2025, gegen 17:45h, touchierte eine 56-Jährige beim Ausparken aus einer Parkbucht in der Wilhelmstraße 10 in 29614 Soltau mit ihrem Pkw einen dort ebenso geparkten hellen Pkw. Der Anstoß sei von der Soltauerin zunächst nicht bemerkt worden. Erst zu Hause habe sie einen leichten Schaden am Volvo festgestellt und diesen der Polizei gemeldet. Zum möglicherweise beschädigten Fahrzeug auf dem Parkplatz liegen derzeit keine weiteren Anhaltspunkte vor. Die Polizei Soltau fragt nun: Wessen Pkw wurde am 05.06.2025, gegen 17.45h, auf dem Parkplatz in der Wilhelmstraße beschädigt? Hinweise bitte an die Polizei Soltau unter 05191/9380-0.

18.06. / Zeugin nach Ladendiebstahl gesucht Bispingen: Am 18.06.2025, gegen 19.30 Uhr, entwendeten zwei bisher unbekannte Männer im Lidl-Markt in Bispingen zwei Packungen Kaffee. Eine Kundin meldete dies im Markt. Die Täter flüchteten. Die Polizei Bispingen, Tel. 05194 98246-0, bittet die Zeugin, sich zu melden.

25.06. - 26.06. / E-Scooter entwendet

Walsrode / Bomlitz: Unbekannte entwendeten in der Nacht zu Donnerstag einen E-Scooter, der vor einem Wohnblock in der Hans-Böckler-Straße abgestellt war. Hinweise nimmt die Polizei Walsrode unter der Telefonnummer 05161/48640 entgegen.

25.06.-26.06. / Fahrrad am Bahnhof gestohlen Schwarmstedt: Zwischen Mittwoch, ca. 16:30 Uhr und Donnerstag, 10:30 Uhr wurde am Bahnhof in Schwarmstedt ein dort angeschlossenes Mountainbike der Firma SCOTT entwendet. Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Polizei Schwarmstedt unter der Telefonnummer 05071/800350 entgegen.

25.06. - 26.06. Container in Brand gesetzt Rethem: Unbekannte setzten in der Nacht zu Donnerstag einen Altkleidercontainer und einen Glascontainer in der Stöckener Straße in Rethem in Brand. Das Feuer konnte durch die hinzugerufene Feuerwehr schnell gelöscht werden. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei in Rethem unter der Telefonnummer 05165/291340 entgegen.

27.06. / Lkw auf der A 7 quergestellt - mehrere Stunden Vollsperrung (Foto im Anhang) Soltau: In den frühen Morgenstunden des 27.06. stellte sich auf der Autobahn 7 bei Soltau ein Lkw quer. Vermutlich hatte der Lkw während der Fahrt zwei Reifen der Zugmaschine verloren und der Fahrer daraufhin die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Der Lkw kam nach links von der Fahrbahn ab, prallte gegen die Mittelschutzplanke und stellte sich darauf quer auf die Fahrbahn. Die Autobahn musste daraufhin für die Bergungsarbeiten des Lkw zwischen Soltau-Ost und Bispingen gesperrt werden. Die Bergungsarbeiten dauern derzeit an.

