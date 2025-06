Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schwarmstedt: Polizei sucht Eigentümer von Kinderfahrrad (Bild im Anhang); Bispingen: In Gaststätten eingebrochen; Rethem: Einbruch scheitert an Haustür; etc.

Heidekreis (ots)

19.06. / Polizei sucht Eigentümer von Kinderfahrrad (Bild im Anhang) Schwarmstedt: Nach einem Fahrraddiebstahl sucht die Polizei den Eigentümer eines Kinderfahrrades. Das Fahrrad wurde bereits am 19.06. nach einem Diebstahl durch die Polizei Schwarmstedt sichergestellt. Es handelt sich um ein silbernes Kinderfahrrad der Marke Chaser, Modell 240 Flower. Hinweise zum Eigentümer nimmt die Polizei Schwarmstedt unter der Telefonnummer 05071/800350 entgegen.

23.06. - 24.06. / In Gaststätten eingebrochen Bispingen: Unbekannte drangen in der Nacht vom 23.06. auf den 24.06. in zwei Gaststätten in Niederhaverbeck ein. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt und entwendeten schließlich Bargeld aus den Räumlichkeiten. Hinweise nimmt die Polizei Munster unter der Telefonnummer 05192/9600 entgegen.

23.06. - 24.06. / Einbruch scheitert an Haustür Rethem: Unbekannte versuchten in der Nacht zwischen Montag 22 Uhr und Dienstag 12 Uhr die Wohnungstür eines Wohnhauses in der Mühlenstraße aufzubrechen. Die Täter scheiterten jedoch bereits an der Tür und ließen von ihrem Vorhaben ab.

23.06. - 24.06. Reifen zerstochen

Soltau: In der Nacht zerstachen Unbekannte die reifen eines Firmenfahrzeuges in der Straße Alm. Dadurch entstand ein Sachschaden von ca. 1500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Soltau unter der Telefonnummer 05191/93800 entgegen.

24.06. / Geldbörse gestohlen

Schwarmstedt: Als eine 78-Jährige Frau am Dienstag gegen 11:40 Uhr in einem Geschäft in der Straße Mönkeberg in Schwarmstedt war, wurde ihre Einkaufstasche, samt Geldbörse entwendet. Die Frau hatte während des Einkaufens ihre Tasche über den Einkaufswagen gehängt. In der Tasche befand sich auch ihre Geldbörse. Hinweise nimmt die Polizei Schwarmstedt unter der Telefonnummer 05071/800350 entgegen.

24.06. / Alkoholisiert auf dem Roller an der Polizei vorbei Schneverdingen: Während die Polizeibeamten aus Schneverdingen gerade dabei waren in anderer Sache tätig zu sein, fuhr ein 27-Jähriger Schneverdinger am Dienstagabend mit seinem E-Scooter an den Beamten vorbei. Die Polizeibeamten bemerkten direkt, dass der Mann offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand und hielten ihn an. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,84 Promille, so dass gegen den 27-Jährigen ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet wurde.

24.06. / Überladen auf der Autobahn

Bad Fallingbostel: Polizeibeamte kontrollierten am Dienstag einen Mercedes Sprinter, der auf der A 7 in Richtung Hannover unterwegs war. Der Fahrer aus Hamburg hatte sein Fahrzeug deutlich überladen. Nach einer Wägung stellte sich heraus, dass das zulässige Gesamtgewicht um mehr als 46 Prozent überschritten war. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt.

24.06. / Von der Fahrbahn abgekommen

Essel: Am Dienstagabend kurz nach 19 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 180 zwischen Essel und Engehausen. Ein 42-jähriger Mann aus Hademstorf, der mit seinem VW Golf unterwegs war, kam beim Abbiegen, vermutlich aufgrund seiner Geschwindigkeit, nach rechts von der Straße ab und kollidierte mit der Schutzplanke. Der Mann erlitt leichte Verletzungen und musste ärztlich versorgt werden. Am Fahrzeug entstand Sachschaden.

24.06. / Zusammenstoß mit Verletzen

Munster: Kurz nach 22 Uhr am 22.06. kam es in Munster an der Kreuzung Emminger Weg Ecke Danziger Straße zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten. Eine 44-jährige Munsteranerin fuhr mit ihrem Opel Corsa in den Kreuzungsbereich und übersah dabei eine 69-Jährige, die mit ihrem Skoda den Kreuzungsbereich aus dem Emminger Weg in Richtung Lüneburger Straße überqueren wollte. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen. Bei Frauen wurden verletzt und mussten in umliegende Krankenhäuser verbracht werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis