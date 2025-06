Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Hoher Schaden durch Vandalismus an Schule - Zeugen gesucht

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 23.06.2025 Nr. 2

23.06./ Hoher Schaden durch Vandalismus an Schule - Zeugen gesucht

Soltau: Bereits am Wochenende von Freitag, 13.06., 16:00 Uhr bis Montag, 16.06., 08:00 Uhr kam es am Berliner Platz, an der dortigen Hermann-Billung-Schule, zu einer nicht unerheblichen Sachbeschädigung. Unbekannte Täter beschädigten in dem Tatzeitraum augenscheinlich durch Steinbewurf eine Vielzahl an Fensterverglasungen am Schulgebäude selbst sowie auch an der angrenzenden Sporthalle. Der Gesamtschaden dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, welche Hinweise zu verdächtigen Personen oder dem Tatgeschehen geben können, sich bei der Polizei Soltau unter 05191/93800 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell