POL-HK: Taschendiebstahl, Terrassentür eingeschlagen, Einbruch in Fachmarktzentrum, Transporter aufgebrochen, PKW aufgebrochen

19.06.2025 / Taschendiebstahl

Walsrode: Am Donnerstag gegen 10.30 Uhr kam es in einem Supermarkt in der Cordinger Straße zu einem Taschendiebstahl. Ein bislang unbekannter Täter entwendete aus der Hosentasche des 74-jährigen Geschädigten dessen Portemonnaie. Hinweise nimmt die Polizei Walsrode unter 05161/48640 entgegen.

19.06.2025/ Terrassentür eingeschlagen

Walsrode: In der Zeit vom 05.06.2025 bis 19.06.2025 schlugen unbekannte Täter die Scheibe einer Terrassentür ein und gelangten so in ein seit längerer Zeit unbewohntes Gebäude im Bismarckring. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Walsrode unter 05161/48640 in Verbindung zu setzen.

19.06.2026/ Einbruch in Fachmarktzentrum Soltau: In der Nacht von Mittwoch 21.00 Uhr zu Donnerstag 06.50 Uhr gelangten unbekannte Täter auf das Dach eines Fachmarktzentrums in der Straße Am Westerfeld. Durch gewaltsames Öffnen des Daches drangen sie in das Gebäude ein und entwendeten Bargeld sowie Tabakwaren. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Soltau unter 05191/9380-0 zu melden.

19.06.2025/ Transporter aufgebrochen

Ostenholz: Am Donnerstag zwischen 01.15 Uhr und 06.50 Uhr versuchte unbekannter Täter auf einem Parkplatz am Esseler Damm durch Einwirken auf das Türschloss die Fahrertür eines Transporters zu öffnen. Da dies misslang, wurde anschließend die Verglasung zerstört, um in das Fahrzeug zu gelangen. Hinweise nimmt die Polizei Bad Fallingbostel unter 05162/9720 entgegen.

19.06.2025/ PKW aufgebrochen

Soltau: In der Zeit von Mittwoch, 20.00 Uhr bis Donnerstag 18.30 Uhr wurde in der Eduard-Röders-Straße die Tür eines in einer Parkbucht abgestellten PKW aufgehebelt. Aus dem Innenraum des Fahrzeuges wurden diverse Werkzeuge gestohlen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Soltau unter 05191/9380-0 in Verbindung zu setzen.

