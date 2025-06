POL-HK: Einbrüche auf Betriebsgelände, Fensterscheibe an Schule beschädigt, Sachbeschädigung an Schulgebäude

Heidekreis (ots) - 13.06. - 16.06. / Einbruch in leerstehende Wohnung Walsrode: Unbekannte drangen in den vergangenen Tagen in eine Wohnung in der Bergstraße in Walsrode ein. Nachdem die Täter die Wohnungstür aufgebrochen hatten, mussten sie jedoch feststellen, dass aufgrund eines Umzugs die Wohnung ...

mehr