Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: Einbruch in leerstehende Wohnung; Neuenkirchen: Tischtennisplatte beschädigt; Schneverdingen: Polizei sucht Zeugin nach Verkehrsunfallflucht; etc.

Heidekreis (ots)

13.06. - 16.06. / Einbruch in leerstehende Wohnung Walsrode: Unbekannte drangen in den vergangenen Tagen in eine Wohnung in der Bergstraße in Walsrode ein. Nachdem die Täter die Wohnungstür aufgebrochen hatten, mussten sie jedoch feststellen, dass aufgrund eines Umzugs die Wohnung größtenteils leergeräumt war. Die Diebe mussten die Wohnung ohne Beute verlassen.

13.06. - 16.06. / Tischtennisplatte beschädigt Neuenkirchen: Unbekannte beschädigten am Wochenende die Tischtennisplatte auf dem Schulhof in der Kabenstraße. Die Täter brachen die Halterung des Netzes ab. Hinweise nimmt die Polizei Schneverdingen unter der Telefonnummer 05193/982500 entgegen.

24.05. / Polizei sucht Zeugin nach Verkehrsunfallflucht Schneverdingen: Bereits am 24.05. kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Edeka Marktes in der Bahnhofsstraße in Schneverdingen. Gegen 9:45 Uhr sei dort ein grauer Mercedes beim Ausparken gegen einen dort geparkten blauen BMW gefahren. Der etwas ältere Fahrzeugführer des Mercedes sei noch ausgestiegen und habe den BMW in Augenschein genommen und anschließend den Unfallort verlassen. Die Polizei sucht nun eine Zeugin, den Unfall beobachtet und einen Zettel am beschädigten Fahrzeug hinterlassen hat. Diese oder weitere Zeugen werden gebeten sich telefonisch mit der Polizei Schneverdingen unter der 05193/982500 in Verbindung zu setzen.

10.06. / Polizei sucht Geschädigte nach Unfall Schneverdingen: Die Polizei sucht Zeugen nach einem Verkehrsunfall vom 10.06. Eine 85- Jährige war an diesem Tag gegen Mittag mit ihrem Pkw Daihatsu von Wintermoor nach Schneverdingen unterwegs. Anschließend wurden diverse Beschädigungen an ihrem Fahrzeug festgestellt, die noch keinem Unfallort zugeordnet werden konnten. Geschädigte oder Zeugen werden gebeten sich telefonisch bei der Polizei Schneverdingen unter der 05193/982500 zu melden.

