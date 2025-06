Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Einbruchsversuch bei Gebrauchtwagenhandel; Bad Fallingbostel: Betrunken mit E-Scooter unterwegs

Heidekreis (ots)

14.06.2025 / Einbruchsversuch bei Gebrauchtwagenhandel

Soltau: Unbekannte Täter versuchten im Verlauf des Samstagnachmittags /-abends in das Gebäude eines Gebrauchtwagenhändlers im Gewerbegebiet Almhöhe einzudringen. Dieses gelang jedoch nicht und die Täterschaft entfernte sich ohne Diebesgut vom Tatort. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei Soltau unter 05191-93800 entgegen.

14.06.2025 / Betrunken mit E-Scooter unterwegs

Bad Fallingbostel/Vierde: Am späten Samstagabend wurde durch Polizeibeamte des Polizeikommissariats Bad Fallingbostel ein 35-Jähriger auf einem E-Scooter im Stadtgebiet von Bad Fallingbostel kontrolliert. Ein durchgeführter, gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,6 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Am Sonntag, in den frühen Morgenstunden, wurde die Alkoholisierung eines weiteren Verkehrsteilnehmers, welcher mit einem E-Scooter unterwegs war, festgestellt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem 19-Jährigen einen Wert von 1,29 Promille. Die Durchführung einer Blutentnahme sowie die Untersagung der Weiterfahrt und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr waren die Folge.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell