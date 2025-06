POL-HK: Bad Fallingbostel: Übergriffe im Liethwald

Polizeiinspektion Heidekreis

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 13.06.2025 Nr. 1

12.06.2025 / Übergriffe im Liethwald Bad Fallingbostel: Am frühen Donnerstagabend, 12.06.2025, gegen 18.00 Uhr kam es im Liethwald zu einem körperlichen Übergriff zum Nachteil einer Joggerin. Die Frau bewegte sich auf einem Verbindungsweg zwischen Bad Fallingbostel und Vierde und schloss zu einem unbekannten Fußgänger auf, der sich beim Vorbeilaufen offensichtlich erschreckte. Die Joggerin hielt an und entschuldigte sich. Der Unbekannte schlug mit der flachen Hand zu, verfolgte das Opfer und schubste sie in einen Dornenstrauch. Anschließend entfernte er sich in Richtung des Flusses Böhme. Täterbeschreibung:

- männlich - schlank - etwa 1,90 m groß - etwa 20 Jahre alt - kurzes, blondes Haar - gepflegtes, westeuropäisches Erscheinungsbild - sprach Hochdeutsch ohne Akzent - trug helle weite Jeans, weiße Sneaker, langärmliges Baumwollshirt, darüber eine Weste

Bereits am Freitagnachmittag, 06.06.2025, kurz vor 15.00 Uhr kam es ebenfalls im Liethwald, auf Höhe des Lieth-Denkmals zu einem verbalen Austausch zwischen einer Frau und vermutlich ebendiesem Unbekannten. Zu einem körperlichen Übergriff kam es nicht. An diesem Tag trug der Gesuchte einen hellbraunen Hoodie und eine schwarze Jogginghose mit weißen Streifen und Knopfleiste an den Beinen. Außerdem führte er eine schwarze Männerhandtasche mit sich.

Hinweise zum Geschehen, insbesondere zum Täter bitte an den Zentralen Kriminaldienst in Soltau unter 05191/93800.

