POL-F: 250609 - 0601 Frankfurt - Bundesautobahn 5: Alleinunfall mit drei Schwerverletzten

Frankfurt (ots) - (ha) Am gestrigen Freitagmittag kam es zu einem Brand in einem Keller des Mehrfamilienhauses in der Gaußstraße 4, in Folge dessen wurden vier Personen leichtverletzt. Die Meldung erreichte die Polizei gegen 12:45 Uhr, ein Bewohner hatte den Brandherd im Keller bemerkt. Die Feuerwehr konnte diesen kurz nach Eintreffen löschen. Bei der Verrußung ...

