Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250607 - 0598 - Frankfurt - Nordend: Kellerbrand mit vier Leichtverletzten

Frankfurt (ots)

(ha) Am gestrigen Freitagmittag kam es zu einem Brand in einem Keller des Mehrfamilienhauses in der Gaußstraße 4, in Folge dessen wurden vier Personen leichtverletzt.

Die Meldung erreichte die Polizei gegen 12:45 Uhr, ein Bewohner hatte den Brandherd im Keller bemerkt. Die Feuerwehr konnte diesen kurz nach Eintreffen löschen. Bei der Verrußung erlitten insgesamt vier Anwohner leichte Rauchvergiftungen, sie wurden rettungsmedizinisch ambulant behandelt.

Die Brandermittler der Polizei konnten nach aktuellen Ermittlungen einen technischen Defekt als Brandursache ausmachen.

Der entstandene Sachschaden befindet sich nach ersten Schätzungen im unteren sechsstelligen Bereich, die Bewohner konnten nach Abschluss der Maßnahmen wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell