POL-HK: Walsrode: Motorroller entwendet und stark beschädigt; Schneverdingen: Einbrecher erbeuten Münzen und Bargeld; Walsrode: Unfall: Motorradfahrer schwer verletzt

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 13.06.2025 Nr. 2

12.06.2025 / Motorroller entwendet und stark beschädigt Walsrode: In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag entwendeten Unbekannte von einem Grundstück an der Dr.-Schomerus-Straße einen Motorroller der Marke Peugeot. Das Fahrzeug wurde am folgenden Tag stark beschädigt am Bahnhof in Walsrode wieder aufgefunden. Hinweise zu Tätern oder Tat nimmt die Polizei Walsrode unter 05161/48640 entgegen.

12.06.205 / Einbrecher erbeuten Münzen und Bargeld Schneverdingen: In der Zeit zwischen Mittwoch, 09.40 Uhr und Donnerstag, 21.30 Uhr drangen Unbekannte in ein Wohnhaus am Fuhrenkamp ein und entwendeten Münzen und Bargeld. Hinweise zum Geschehen nimmt der Zentrale Kriminaldienst in Soltau unter 05191/93800 entgegen.

12.06.2025 / Unfall: Motorradfahrer schwer verletzt Walsrode: Am Donnerstag, gegen 18.30 Uhr kam es auf der Quintusstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 41jähriger Motorradfahrer schwerverletzt wurde. Ein 19jähriger Rotenburger fuhr mit seinem Pkw in Richtung Honerdingen und bog nach links in die Bahnhofstraße ab. Dabei übersah er den entgegenkommenden Walsroder auf seinem Motorrad. Der Schwerverletzte kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus.

