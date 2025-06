Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Stromverteilerkasten beschädigt, Trunkenheit im Straßenverkehr, Illegale Müllentsorgung, Trickbetrug, Zeugen gesucht

Heidekreis (ots)

15.06.2025 / Stromverteilerkasten beschädigt Schwarmstedt: Unbekannte beschädigten am Sonntag in der Zeit von 01.00 Uhr bis 11.30 Uhr einen Stromkasten in der Straße An den Bahngärten. Hinweise nimmt die Polizei Schwarmstedt unter 05071/800350 entgegen.

15.06.2025/ Trunkenheit im Straßenverkehr Schneverdingen: Am Sonntag gegen 22.00 Uhr stoppten Beamte eine Fahrzeugführerin in der Straße Am Vogelsang. Im Rahmen der Kontrolle fiel den Beamten ein deutlicher Alkoholgeruch bei der 38-jährigen Frau auf. Ein anschließender Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,18 Promille, woraufhin ihr Führerschein beschlagnahmt wurde.

15.06.2025/ Illegale Müllentsorgung

Walsrode: Am Sonntag gegen 22.30 Uhr wurde ein Mann dabei beobachtet, wie er Müllsäcke in der Cordinger Straße aus seinem Auto entlud, unsachgemäß am Fahrbahnrand entsorgte und anschließend mit seinem Fahrzeug nach Hause fuhr. Die Beamten suchten den 63-jährigen Mann auf, woraufhin er den Abfall wieder abholte und einer ordnungsgemäßen Entsorgung zuführen wird. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

03.06.2025/ Trickbetrug

Walsrode: Bereits am 03.06.2025 kam es in Walsrode zu einem vollendeten Trickbetrug. Ein angeblicher Bankmitarbeiter täuschte im Rahmen eines Telefonates vor, dass Geld vom Konto der Geschädigten auf ein ausländisches Konto überwiesen wurde. Im Anschluss wurde die 90-jährige Frau von einer angeblichen Kriminalbeamtin dazu veranlasst, Geld von ihrem Konto auszahlen zu lassen und einem jungen Mann zu übergeben. Zeugen, die am 03.06.25 zwischen 14.00 Uhr und 17.00 Uhr im Bereich der Quintusstraße Auffälligkeiten bemerkt haben oder Täterhinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Walsrode unter 05161/48640 in Verbindung zu setzen.

08.06.2025/ Zeugen gesucht

Walsrode: In der Nacht vom 07.06.25, 20.00 Uhr bis 08.06.25, 08.00 Uhr kam es im Bereich der Volkmannstraße und Radewiesen zu Sachbeschädigungen durch Graffiti. Mehrere Garagentore wurden mit Farbe beschmiert. Hinweise nimmt die Polizei Walsrode unter 05161/48640 entgegen.

