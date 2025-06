Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Geldbörse aus PKW gestohlen, Einbruch in Scheune, Einbrüche in mehrere Kellerräume, Eigentümer gesucht (Foto anbei)

Heidekreis (ots)

18.06.2025 / Geldbörse aus PKW gestohlen Schneverdingen: Durch Einschlagen einer Scheibe drang in der Nacht vom 17.06.25 zum 18.06.25 im Höpener Weg ein bislang unbekannter Täter in einen PKW ein. Aus dem Innenraum des Fahrzeuges wurde ein Portemonnaie mit Bargeld und diversen Dokumenten entwendet. Kurze Zeit später wurde die EC-Karte für mehrere Zahlungen genutzt. Hinweise nimmt die Polizei Schneverdingen unter 05193/982500 entgegen.

18.06.2025/ Einbruch in Scheune

Schwarmstedt: Unbekannte Täter drangen am Dienstag gegen 23.45 Uhr in eine Fahrzeughalle ein. Dort zerstörten sie eine Scheibe eines PKW und entwendeten daraus eine Geldbörse. Weiterhin wurde das GPS-Modul eines Ackerschleppers gestohlen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Schwarmstedt unter 05071/800350 in Verbindung zu setzen.

18.06.2025/ Einbrüche in mehrere Kellerräume Schneverdingen: In der Zeit vom 17.06.25, 18.00 Uhr und 18.06.25, 05.30 Uhr drangen Unbekannte in ein Mehrfamilienhaus in der Verdener Straße ein und hebelten insgesamt acht Türen der Kellerräume auf. Aus einem der Räume wurde ein Fahrrad gestohlen. Hinweise nimmt die Polizei Schneverdingen unter 05193/982500 entgegen.

19.06.2025/ Eigentümer gesucht (Foto anbei) Hodenhagen: Am 19.06.2025 wurde durch Beamte der Polizei Hodenhagen ein Fahrrad sichergestellt. Nun wird der Eigentümer des abgebildeten Fahrrades gesucht. Hinweise nimmt die Polizeistation Hodenhagen unter 05164/802550 entgegen.

