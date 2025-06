Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: 1. Soltau, Fahren ohne Fahrerlaubnis; 2. Wietzendorf/B3, Fahren unter Alkoholeinfluss; 3. Schneverdingen/Wintermoor, Verkehrsunfall unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Polizeiinspektion Heidekreis (ots)

1. Soltau, Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Freitagnachmittag kontrollierten Polizeibeamte in Soltau eine 37-jährige Fahrerin eines Pkw. Die Hamburgerin führte den Pkw, obwohl sie nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Es wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

2. Wietzendorf/B3, Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Freitagabend wurde auf der Bundesstraße 3 im Bereich Wietzendorf ein 66-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der aus Celle stammende Mann vor Fahrtantritt alkoholische Getränke konsumiert hatte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,67 Promille. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt bis auf Weiteres untersagt.

3. Schneverdingen/Wintermoor, Verkehrsunfall unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Freitagabend kam es in der Poststraße in Schneverdingen/Wintermoor zu einem Verkehrsunfall. Ein 22-jähriger Schneverdinger kam mit seinem Pkw in einer Kurve alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Hecke. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme ergaben sich bei dem Unfallverursacher Hinweise auf den Konsum berauschender Mittel. Bei der anschließenden Durchführung eines Urintests versuchte dieser die Beamten mittels Abgabe von "Fake-Urin" aus einem am Körper getragenen Beutel zu täuschen. Der Täuschungsversuch wurde jedoch durch die geschulten Beamten durchschaut. Ein anschließend mit echtem Urin durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf den Parameter THC, sodass sich der Fahrzeugführer einer Blutprobenentnahme unterziehen lassen musste. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

4. Bad Fallingbostel, Fahren ohne Versicherung - aber unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

In der Freitagnacht kontrollierten Beamtinnen des PK Bad Fallingbostel einen Pritschenwagen in der Walsroder Straße in Bad Fallingbostel. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Versicherungsschutz für das Fahrzeug erloschen war. Zudem stand der 25-jährige Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und es wurden diverse Strafanzeige gefertigt.

5. Bad Fallingbostel, Einbrüche in Firmenfahrzeuge

Am Sonnabendmorgen meldeten insgesamt drei Geschädigte, dass in der vergangenen Nacht in ihre Firmenfahrzeuge eingebrochen worden ist. Alle drei Fahrzeuge waren an verschiedenen Standorten (Kampgartenstraße, Hermann-Löns-Straße und Alter Torfweg) in Bad Fallingbostel am Fahrbahnrand geparkt. Bei den Transportern wurden jeweils die Heckscheiben eingeschlagen und aus den Fahrzeugen teils hochwertiges Werkzeug entwendet. Eine genaue Schadenssumme kann noch nicht benannt werden. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Fallingbostel unter 05162/972115 entgegen.

6. Rethem/B209, Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Am Samstagmorgen, gegen 09:30 Uhr, ereignete sich auf der Bundesstraße 209 bei Rethem ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Ein 79- jähriger Fahrzeugführer aus dem Landkreis Verden beabsichtigte, mit seinem Pkw aus Richtung Rethem kommend nach links auf die Landesstraße 192 in Richtung Lichtenhorst abzubiegen. Dabei übersah er den entgegenkommenden Pkw eines 36-jährigen aus dem Landkreis Nienburg, sodass es zu einem Zusammenstoß der beiden Pkw kam. Die 73-jährige Beifahrerin im Pkw des Unfallverursachers sowie ein 8-jähriges Kind in dem anderen Pkw wurden bei dem Unfall leicht verletzt und mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme und die Bergung der Fahrzeuge musste die Fahrbahn zeitweise komplett gesperrt werden.

7. Hodenhagen, Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstagnachmittag, gegen 14:30 Uhr, sollte in der Bahnhofstraße in Hodenhagen der Fahrzeugführer eines Kleinkraftrades einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, da eine Streifenwagenbesatzung festgestellt hatte, dass an dem Kleinkraftrad kein Versicherungskennzeichen angebracht gewesen ist. Der Fahrzeugführer missachtete jedoch sowohl das Haltsignal als auch Blaulicht und Martinshorn des Streifenwagens und flüchtete vor den Beamten. Nach kurzer Verfolgung stellte die Streifenwagenbesatzung das Fahrzeug und stellte im Rahmen der Kontrolle fest, dass es sich bei dem Fahrzeugführer um einen 15-jährigen Jugendlichen handelte, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Der Jugendliche wurde noch vor Ort an seine Erziehungsberechtigen übergeben. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell