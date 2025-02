Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rimbach: Auto mutwillig zerkratzt/Zeugen gesucht

Rimbach (ots)

Am Montag (03.02.), in der Zeit zwischen 18.00 und 18.30 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Erikastraße zu einer mutwilligen Sachbeschädigung eines Autos. Unbekannte zerkratzten die Beifahrerseite eines dort abgestellten blauen Seat Leon. Es entstand ein Schaden von etwa 2000 Euro.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Polizei in Heppenheim unter der Telefonnummer 06252/706-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell