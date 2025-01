FW-EN: Wetter - Sturm "Bernd" sorgt für sieben Einsätze

Feuerwehr Wetter (Ruhr)

Das Sturmtief "Bernd" beschäftigte die Feuerwehr Wetter (Ruhr) am gestrigen Montag ab 15:14 Uhr ebenfalls. Auch im Wetteranter Stadtgebiet waren vornehmlich Bäume umgestürzt, welche durch die Einsatzkräfte zersägt und beseitigt werden mussten. An einem Wohnhaus in der Harkortstraße sollte ein Rollo am Gebäude lose sein, welches drohte auf den Gehweg zu stürzen. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte hatte der Bewohner das Rollo allerdings schon selbst gesichert, sodass für die Feuerwehr keine Maßnahmen erforderlich waren. Bäume wurden in der Schmiedestraße, am Harkortberg, Am Kronen, Auf der Klippe, im Hülsenweg sowie Am Hülsey zersägt. Mit Abschluss der letzten Sägearbeiten in der Straße Am Hülsey konnten die rund 40 ausgerückten Einsatzkräfte den letzten Einsatz um 19:30 Uhr beenden.

