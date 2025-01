Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - drei Einsätze am Sonntag

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheit Alt-Wetter wurde am Sonntag, 05.01.2025 um 13:37 Uhr zu einem ausgelösten Heimrauchmelder in der Weststraße alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte konnte kein Warnsignal mehr festgestellt werden. Daraufhin wurde die Umgebung erkundet. Hierbei brachten die Einsatzkräfte in Erfahrung, dass auf einen Balkon eines Mehrfamilienhauses in der Weststraße ein Rauchmelder einen Batteriealarm ausgelöst hatte. Die Batterien wurden durch den Anwohner entfernt und die Feuerwehr konnte den Einsatz abbrechen.

Die Löscheinheiten Wengern und Esborn wurden parallel um 13:47 Uhr zu einem Brandmeldealarm in einem Industriebetrieb in der Straße "Auf der Bleiche" alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte gab der Geschäftsführer der betroffenen Firma schon Entwarnung. Die Rauchmelder hatten ohne ersichtlichen Grund ausgelöst. Der betroffene Bereich wurde durch die Feuerwehr kontrolliert und der Einsatz daraufhin abgebrochen. Einsatzende konnte hier nach 20 Minuten vermeldet werden.

Am Abend wurde die Löscheinheit Grundschöttel um 19:58 Uhr zu einer Person hinter verschlossener Wohnungstür in der Straße "An der Flötpfeife" alarmiert. Bei Eintreffen der Feuerwehr waren aber auch hier keine Maßnahmen erforderlich, da der betroffene Anwohner die Tür schon eigenständig geöffnet hatte. Dieser Einsatz wurde nach 15 Minuten abgebrochen.

