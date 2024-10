Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Mann droht 9-Jährigem mit sexuellem Missbrauch - Bundespolizei stellt 42-Jährigen

Essen - Hamm - Gelsenkirchen (ots)

Am Sonntagmorgen (20. Oktober) sprach ein Mann einen Jungen im Beisein seiner Eltern an und fragte diesen, ob er ihn missbrauchen dürfe. Bundespolizisten stellten den Beschuldigten und nahmen ihn in Gewahrsam.

Gegen 10:30 Uhr wurde eine 45-Jährige in Begleitung ihres 9-jährigen Sohnes und ihres Lebensgefährten in der Bundespolizeidienststelle im Essener Hauptbahnhof vorstellig. Die Deutsche gab gegenüber den Beamten an, dass sie sich mit ihrer Familie kurze Zeit zuvor in der Haupthalle des Bahnhofs befand, als ein Mann auf den 9-Jährigen zukam und ihm gegenüber äußerte, dass er ihn sexuell missbrauchen wolle. Anschließend soll der zunächst Unbekannte sich abgewandt und fußläufig durch die Haupthalle entfernt haben. Die Bundespolizisten begaben sich unverzüglich in die Fahndung und stellten den 42-Jährigen schließlich. Dieser konnte durch die Gelsenkirchener (9, 45, 47) zweifelsfrei identifiziert werden.

Die Einsatzkräfte konfrontierten den Mann aus Hamm mit den Vorwürfen, woraufhin dieser von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch machte. Zur Durchführung der weiteren strafprozessualen Maßnahmen führten die Beamten den Beschuldigten dem Bundespolizeirevier zu. Vor Ort wurde seine Identität zweifelsfrei festgestellt.

Auch während seines Aufenthaltes in den Wachräumen, äußerte der deutsche Staatsbürger (42) immer wieder, dass er weitere Kinder ansprechen wolle.

Nach Rücksprache mit der zuständigen Kriminalwache und einer Untersuchung durch einen Polizeiarzt, führten die Bundespolizisten den Beschuldigten dem Polizeigewahrsam in Essen zu. Zudem leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung ein.

