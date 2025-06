Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: Verkehrszeichen entwendet; Soltau: Müllcontainer in Brand; Walsrode: E-Scooter entwendet.

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 23.06.2025 Nr. 1

21.06./Verkehrszeichen entwendet

Walsrode: Im Zeitraum von Freitag, 06:00 Uhr, bis Samstag, 20:00 Uhr entwendeten unbekannte Täter insgesamt drei Verkehrszeichen im Bereich einer Baustelle zwischen Stellichte und Sieverdingen an der Kreisstraße 124. Entwendet wurden die Schilder Zusatzschild "Baustellenausfahrt", "50 km/h" und "Achtung Baustelle" im Wert von 300 Euro. Hinweise zum Diebstahl nimmt die Polizei Walsrode unter der Telefonnummer 05161/48640 entgegen.

22.06./ Müllcontainer in Brand

Soltau: Zu einem Brand rückten am Sonntag gegen 10:30 Uhr Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei in die Bahnhofstraße aus. Auf einem Hinterhof geriet aus bisher ungeklärter Ursache ein Altpapiercontainer in Brand. Das Feuer konnte schnell abgelöscht werden, beschädigte aber auch noch eine angrenzende Gebäudewand. Der Sachschaden wird auf 2000 Euro geschätzt.

21.06./ E-Scooter entwendet

Walsrode: Am Samstag wurde zwischen 16 Uhr und 21:30 Uhr ein, am Gymnasium Walsrode gesichert abgestellter Elektroroller der Marke Segway Ninebot im Wert von rund 600 Euro entwendet. Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs können der Polizei Walsrode, Telefon 05161/48640, gegeben werden.

