POL-F: 250303 - 0223 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Raub von Geldbörse

Frankfurt (ots)

(bo) Am Sonntagabend (2. März 2025) raubten drei Tatverdächtige die Geldbörse eines Mannes. Die Polizei nahm eine Person fest.

Nach ersten Erkenntnissen befand sich der 69-Jährige gegen 18:00 Uhr in der Niddastraße, um dort beruflich Fotos zu fertigen. Kurz darauf kam eine unbekannte, männliche Person in aggressiver Weise auf den Geschädigten zu und forderte ihn auf die Bilder zu löschen. Der Geschädigte holte eine Visitenkarte aus seiner Geldbörse, um die Situation zu beruhigen, als der unbekannte Tatverdächtige versuchte, ihm die Geldbörse zu entreißen. Dies gelang ihm nicht. Sodann mischten sich zwei bis dahin Unbeteiligte in das Gerangel ein und entrissen dem Geschädigten schließlich die Geldbörse und flüchteten. Die Polizei nahm einen der Tatverdächtigen fest, als dieser dem geschädigten die ausgeleerte Geldbörse zurückgab.

Die Beamten vebrachten den Tatverdächtigen in die Haftzellen des Polizeipräsidiums Frankfurt. Dieser wird im Laufe des heutigen Tages dem Haftrichter vorgeführt.

