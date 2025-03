Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250302 - 0222 Frankfurt - Sachsenhausen Versuchter Straßenraub - Zeugen gesucht

Frankfurt (ots)

(yi) In der Nacht von Freitag (28. Februar 2025) auf Samstag (01. März 2025) kam es zu einem versuchten Straßenraub. Die Polizei bittet um Mithilfe.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befand sich der 20-jährige Geschädigte gegen 02:15 Uhr auf der Straße "Neuer Wall" als ihn der Räuber ansprach. Er fragte ob der 20-Jährige Geld wechseln könne. Als dieser sein Bargeld hervorholte, versuchte der unbekannte Täter danach zu greifen und schlug den Geschädigten währenddessen. Nach dem gescheiterten Versuch das Geld an sich zu reißen, flüchtete der Räuber mit seinen zwei Begleitern in Richtung Dreieichstraße und daraufhin in Richtung Lokalbahnhof.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, circa 18-20 Jahre alt, circa 190cm groß, schmale Statur, schwarze, an den Seiten kurz geschorene Haare, mittellanges Deckhaar, schmaler Oberlippenbart; trug ein T-Shirt und darüber eine schwarze/dunkelbraune Steppjacke und eine graue Jogginghose.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder zum Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 069 / 755 10800 oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell