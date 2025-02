Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Bleckede - Mit Schusswaffe Bargeld in einer Tankstelle gefordert ++ Mitarbeiter verweigert Herausgabe ++ Täter flüchtet ohne Diebesgut in silbernen PKW ++

Lüneburg (ots)

Am Abend des 11.02.2025, gegen 20:45 Uhr, betrat ein maskierter Mann den Verkaufsraum einer Tankstelle in der Lüneburger Straße. Unter Vorhalt einer Schusswaffe forderte er einen Mitarbeiter auf, Bargeld herauszugeben. Als der Mitarbeiter der Forderung nicht nachkam, verließ der derzeit unbekannte Mann das Tankstellengelände. Er flüchtete zu einem vor dem Gelände wartenden silbernen Pkw ohne Kennzeichen mit einer ebenfalls noch unbekannten Person auf dem Fahrersitz. Sie entfernte sich in Richtung Lüneburg. Trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen konnte der PKW und die Personen nicht angetroffen werden. Die Ermittlungen dauern an. Nach ersten Erkenntnissen trug der Mann mit der Schusswaffe schwarze Kleidung sowie eine schwarze Maskierung. Er soll zwischen 180cm und 185cm groß gewesen sein. Der Mitarbeiter blieb körperlich unverletzt. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell