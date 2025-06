Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schneverdingen: Einbruch ins Kulturhaus; Hodenhagen: Einbruch in Lagerhalle gelingt nicht; Buchholz: Einbruch in Gaststätte; Honerdingen: Sachbeschädigung an Pkw beim Schützenfest

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 24.06.2025 Nr. 1

23.06.2025 / Einbruch ins Kulturhaus

Schneverdingen: In der Nacht zu Montag drangen Unbekannte in das Veranstaltungszentrum des Kultervereins an der Straße Am Markt ein, hebelten Türen auf und entwendeten eine geringe Menge Bargeld. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt der Zentrale Kriminaldienst in Soltau unter 05191/93800 entgegen.

23.06.2025 / Einbruch in Lagerhalle gelingt nicht

Hodenhagen: Am vergangenen Wochenende versuchten Einbrecher durch Aufhebeln einer Tür in eine Lagerhalle an der Bahnhofstraße zu gelangen. Es blieb beim Versuch. Die Täter gelangten nicht in die Halle.

23.06.2025 / Einbruch in Gaststätte

Buchholz: In der Nacht von Sonntag auf Montag, zwischen 02.00 Uhr und 08.15 Uhr drangen Unbekannte in eine Gaststätte an der Schwarmstedter Straße ein und entwendeten Bargeld sowie zwei Sparschränke. Zur Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden. Zeugenhinweise bitte an den Zentralen Kriminaldienst in Soltau unter 05191/93800.

21.06.2025 / Sachbeschädigung an Pkw beim Schützenfest

Honerdingen: Beim Schützenfest in Honerdingen wurde am Samstagabend, 21.06.2025 der linke Außenspiegel eines schwarzen Mitsubishi Kleinwagens beschädigt. Das Fahrzeug war auf der Dorfallee abgestellt. Als die Halterin gegen 01:15 zum Fahrzeug zurückkam, hatte jemand das Spiegelgehäuse und das Glas auf das Dach des Fahrzeuges gelegt. Hinweise zum Tatgeschehen sowie zu den Personen, die die Teile auf das Fahrzeug gelegt haben, nimmt die Polizei Walsrode unter 05161/48640 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell