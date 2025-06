POL-HK: Schneverdingen: Polizei sucht Geschädigten nach Unfall

Heidekreis (ots) - Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 24.06.2025 Nr. 1 23.06.2025 / Einbruch ins Kulturhaus Schneverdingen: In der Nacht zu Montag drangen Unbekannte in das Veranstaltungszentrum des Kultervereins an der Straße Am Markt ein, hebelten Türen auf und entwendeten eine geringe Menge ...

mehr