POL Schwaben Nord: Polizeiinspektion Augsburg West startet im Dezember

Augsburg - Die Bauarbeiten des neuen Dienstgebäudes an der Bürgermeister-Ackermann-Straße schreiten für jedermann sichtbar stetig voran und sind bereits auf der Zielgeraden. Nun steht fest, wann die neue Polizeiinspektion Augsburg West ihren Betrieb dort starten wird.

Das Bayerische Staatsministerium des Innern für Sport und Integration hat die Zustimmung erteilt, dass die Polizeiinspektionen Augsburg 5 (Oberhausen) und Augsburg 6 (Pfersee) am 2. Dezember 2025 zur Polizeiinspektion Augsburg West zusammengelegt werden. Somit wird die neue PI Augsburg West sogar früher als zuletzt geplant in dem Neubau an der Bürgermeister-Ackermann-Straße (Anschrift: Reeseallee 1) den Betrieb aufnehmen.

Der Start der PI Augsburg West vollendet damit die bereits zur Jahrtausendwende in Planung genommene Neustrukturierung der Augsburger Schutzpolizeidienststellen auf die großstädtischen Bedürfnisse durch Schaffung leistungsstarker Großinspektionen, in deren Zuge durch Zusammenlegung der beiden Innenstadt-Inspektionen 1 und 2 im Jahr 2003 die neue PI Augsburg Mitte geschaffen wurde. In einem weiteren Schritt wurden zum 1. Januar 2009 die Polizeiinspektionen Augsburg 4, 7 und 8 zur PI Augsburg Süd zusammengelegt. Die ehemalige PI Augsburg 3 führt zwischenzeitlich die Bezeichnung PI Augsburg Ost und ist zum 1. Februar 2025 in ihr neues Gebäude an der Bürgermeister-Wegele-Straße 4 umgezogen.

Die Augsburgerinnen und Augsburger werden rechtzeitig über den bevorstehenden Umzug ihrer Polizeiinspektionen in Oberhausen und Pfersee informiert.

