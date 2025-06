Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Unwetter im Bereich des Polizeipräsidiums Schwaben Nord

Augsburg (ots)

Nordschwaben - Am gestrigen Mittwochabend (04.06.2025) kam es zwischen 19.30 Uhr und 22.00 Uhr zu schweren Unwettern in Nordschwaben. Insgesamt kam es in diesem Zusammenhang zu rund 40 polizeilichen Einsätzen. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden niemand verletzt. Auf den Vorfall in Zusamaltheim (Pressemeldung Nr. 1044) wird hingewiesen.

