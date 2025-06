Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schwarmstedt: In Gesundheitszentrum eingebrochen; Bispingen: Elektrowerkzeuge entwendet; Bad Fallingbostel: Großbrand in Bio-Legehennenstall; etc.

24.06. - 25.06. / In Gesundheitszentrum eingebrochen Schwarmstedt: Unbekannte drangen in der Nacht vom 24.06. auf den 25.06. in ein Gesundheitszentrum in der der Straße Am Bornberg in Schwarmstedt ein. Nachdem eine rückwärtige Tür gewaltsam geöffnet wurde, betraten die Täter das Gebäude und durchwühlten die Räumlichkeiten. Mit Bargeld als Beute konnten die Täter das Gebäude wieder verlassen. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Schwarmstedt unter der Telefonnummer 05071/800350 entgegen.

24.06. - 25.06. / Elektrowerkzeuge entwendet Bispingen: Unbekannte entwendeten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch aus einem In den Kohlgärten abgestellten Firmentransporter Elektrowerkzeuge. Die Täter versuchten auch ein Holztor zu einem Lagerraum auf dem Grundstück abzubrechen, scheiterten aber daran und verließen mit den Werkzeugen den Tatort. Tathinweise nimmt die Polizei Munster unter der Telefonnummer 05192/9600 entgegen.

25.06. / Mehrere Schockanrufe in Soltau, Neuenkirchen und Bad Fallingbostel - Polizei warnt vor Betrugsmasche Soltau / Neuenkirchen / Bad Fallingbostel: Am Mittwoch ist es in den Bereichen Soltau, Neuenkirchen und Bad Fallingbostel vermehrt zu sogenannten Schockanrufen gekommen. Ziel der Täter waren erneut vor allem ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger. Nach bisherigen Erkenntnissen meldeten sich die Anrufer telefonisch bei den Betroffenen und gaben sich wahlweise als Polizeibeamte, Angehörige oder als Ärzte aus. Unter dem Vorwand, ein naher Angehöriger - oftmals Tochter oder Sohn - sei in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt gewesen, versuchten die Täter, die Angerufenen emotional unter Druck zu setzen. In mehreren Fällen wurde behauptet, der Angehörige habe den Unfall verursacht und befinde sich nun in polizeilichem Gewahrsam. Um eine angeblich drohende Haftstrafe abzuwenden, forderten die Anrufer die sofortige Zahlung einer hohen Kaution - teils im fünfstelligen Eurobereich. Glücklicherweise reagierten alle betroffenen Personen besonnen und ließen sich nicht täuschen. Es kam zu keinem Vermögensschaden. Die Polizei mahnt zur Vorsicht: - Geben Sie am Telefon keine Informationen über persönliche oder familiäre Verhältnisse preis. - Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen - insbesondere nicht durch angeblich dringende Notfälle. - Die Polizei oder Justiz wird niemals telefonisch die Zahlung einer Kaution fordern. - Beenden Sie im Zweifel sofort das Gespräch und kontaktieren Sie die Polizei unter 110.

Die Polizeiinspektion Heidekreis hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet weitere mögliche Betroffene oder Zeugen, sich unter der Telefonnummer 05191/93800 zu melden.

25.06. / Großbrand in Bio-Legehennenstall in Bad Fallingbostel - Tausende Tiere betroffen - Autobahn A7 zeitweise voll gesperrt Bad Fallingbostel: Am Mittwoch, gegen 17:05 Uhr, wurde der Polizei ein Brand in einem Legehennenstall eines Biobetriebs im Bereich Bad Fallingbostel gemeldet. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand ein Großteil des Stalls bereits in Vollbrand. In dem betroffenen Gebäude waren nach ersten Angaben rund 14.500 Legehennen untergebracht. Trotz des schnellen Einsatzes mehrerer Feuerwehren aus dem Heidekreis konnten zahlreiche Tiere nicht mehr gerettet werden und kamen ums Leben. Eine genaue Zahl liegt derzeit noch nicht vor. Die polizeilichen Ermittlungen zur Klärung der Brandursache wurden aufgenommen. Aufgrund der starken Rauchentwicklung und der Nähe zur Autobahn A7 musste diese im Bereich Bad Fallingbostel in beide Fahrtrichtungen für rund eine Stunde voll gesperrt werden. Durch den Brand ist ein erheblicher Sachschaden entstanden.

