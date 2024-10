Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - Ratingen - 2410101

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Ratingen ---

In der Nacht auf Mittwoch, 23. Oktober 2024, brachen unbekannte Täterinnen oder Täter in drei Gartenlauben einer Kleingartenanlage an der Daniel-Goldbach-Straße in Ratingen-Tiefenbroich ein. In der Zeit von 19 Uhr bis 7 Uhr drangen sie gewaltsam in die aneinander angrenzenden Lauben ein und entwendeten diverse Gegenstände. Ersten Ermittlungen zur Folge könnte es sich bei den Tätern um drei Männer im Alter von 18-25 Jahre handeln. Sie sollen von schlanker Figur sein und zwischen 175 bis 185 cm groß sein. Alle drei Täter sollen Kapuzenpullover getragen haben. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf mindestens mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 9981-6210, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell