HZA-H: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hannover und des Hauptzollamts Hannover - Amphetamin, Marihuana, "Magic Mushrooms" und Äxte im Auto

Einen 5-Liter Kanister gefüllt mit flüssigem Amphetamin, diverse Gegenstände wie Äxte und Messer sowie Marihuana und sogenannte Magic Mushrooms stoppte der Zoll Hannover Anfang vergangener Woche bei einer Kontrolle auf der Autobahn 2.

Am Abend des 03.02.2025 kontrollierten Zöllnerinnen und Zöllner des Hauptzollamts Hannover den fließenden Verkehr auf der Autobahn 2 Richtung Berlin. Bei der Kontrolle eines LKW auf dem Parkplatz Garbsen Süd fiel den Beamten ein Fahrzeug mit polnischer Zulassung auf, welches direkt neben dem Streifenwagen parkte.

"Die Beamten entschieden sich auch diesen PKW zu kontrollieren. Auf Nachfrage gab der 30-jährige Fahrer an aus den Niederlanden nach Polen zu fahren und keine verbotenen Waren mit sich zuführen. Zumindest der zweite Teil der Geschichte stellte sich kurze Zeit später als unwahr heraus", so Oliver Eisenhauer, Pressesprecher des Staatsanwaltschaft Hannover.

Bei der anschließenden Kontrolle entdeckten die Zöllner neben diversen Gegenständen wie einer Axt, mehreren Messern, einem Pfefferspray und einem Beil einen auffälligen Kanister.

Der Mann gab den Beamten gegenüber an, dass es sich bei dem Kanister um destilliertes Wasser handele. Erste Zweifel hatten die Zöllner bereits dadurch, dass der Kanister nicht mehr Original verschlossen und die Flüssigkeit sehr ölig war. "Unsere daraufhin eingesetzte Drogenspürhündin Porcia bestätigte den Verdacht meiner Kollegen und zeigte eindeutig an dem Kanister an", so Enrico Bacher, Pressesprecher des Hauptzollamts Hannover.

Durch im Nachgang erfolgte Ermittlungen stellte sich heraus, dass es sich bei der Flüssigkeit um flüssiges Amphetamin handelt.

Auch die weitere Kontrolle des Fahrzeugs verlief nicht ohne weitere Funde. Es wurden zudem noch ein Paket mit fast zwei Kilogramm Marihuana, 40 "Cannabis-Lollies" und eine Box mit psilocybinhaltigen Pilzen (sog. "Magic Mushrooms") sichergestellt.

Gegen den sich mittlerweile in Untersuchungshaft befindlichen 30-Jährigen wurde bereits vor Ort ein Strafverfahren eingeleitet und die Waren wurden sichergestellt.

Das Zollfahndungsamt Hannover führt nun die weiteren Ermittlungen im Auftrag der Staatsanwaltschaft Hannover.

