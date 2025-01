Hauptzollamt Hannover

HZA-H: Hauptzollamt Hannover - Unvollständige Selbstanzeige

Hannover (ots)

Ein verpasster Flug sowie die Sicherstellung von über 400 Gramm Haschisch und fast 45 Gramm Marihuana - damit endete die Selbstanzeige einer 19-jährigen Reisenden am Flughafen Hannover.

Am 23. Januar 2025 ging eine 19-jähirge Reisende aktiv auf einen Zollbeamten in der Abflugebene beim Flughafen Hannover zu.

"Wir vermuten, dass die hohe Anzahl an Zollbeamten sowie die vier anwesenden Zollhunde die Reisende so verunsichert haben, dass sie die gut drei Gramm bei sich geführten Marihuana lieber aktiv anzeigen wollte", so Joline Kassner, Pressesprecherin des Hauptzollamts Hannover. Diesen Eindruck vermittelte auch ihre anschließende Frage, ob auf Grund der Selbstanzeige das von ihr übergebene Marihuana durch die Zollbeamten nicht einfach im Müll entsorgt werden könne.

Während das Gepäck der Reisenden, welches aus dem Flieger wieder ausgeladen wurde, nach der Sicherstellung der drei Gramm Marihuana durch die Röntgenanlage des Zolls lief, hatte ihr Flieger in die Türkei bereits ohne sie abgehoben.

"Für meine Kolleginnen und Kollegen ergaben sich bereits auf den Röntgenbildern erste Anhaltspunkte dafür, dass einige sich im Gepäck befindliche Verpackungen einer genaueren Kontrolle unterzogen werden mussten", so Kassner weiter. Einer der Zollhunde, eine Rauschgiftspürhündin aus Bielefeld, zeigte durch "Einfrieren" deutlich am Gepäckstück an, sodass sich der Verdacht auf weitere Betäubungsmittel erhärtete.

Dabei hatten die Zöllnerinnen und Zöllner sowie Zollhündin Skadi das richtige Gespür. Denn in Kaffeeverpackungen versteckt fanden sie anschließend weitere knapp 41 Gramm Marihuana sowie über 400 Gramm Haschisch.

Noch vor Ort erfolgte die Einleitung eines Strafverfahrens auf Grund des Verdachts des Bannbruchs. Die weitere Abarbeitung des Sachverhalts erfolgt durch das Zollfahndungsamt Hannover.

Zusatzinformationen:

Zollhündin Skadi befand sich gemeinsam mit drei weiteren Zollhunden aus ganz Deutschland auf einem Lehrgang der Zollhundeschule Bleckede, welcher in einem regelmäßigen Turnus für bereits ausgebildete Diensthunde abgehalten wird und diesmal in Hannover stattfand.

