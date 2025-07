Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: LAHN-DILL: + Roller gestohlen + Straßenlampe und Schild umgefahren + Lack zerkratzt +

Giessen (ots)

Braunfels: Roller gestohlen

Vom Parkplatz neben einer Klinik in der Hubertusstraße in Braunfels entwendeten Diebe ein Kleinkraftrad des Herstellers Peugeot, Typ "Speedfight 2". Die Tat ereignete sich in der Zeit von Dienstag (01.07.2025), 22:00 Uhr bis Mittwoch (02.07.2025), 09:30 Uhr. An dem Roller befand sich das Versicherungskennzeichen 890BOZ. Zeugen, die den Diebstahl beobachtet haben oder denen das Kleinkraftrad nach Dienstagabend aufgefallen ist, werden gebeten sich an die Polizei in Wetzlar zu wenden (Tel.: 06441 9180).

Dillenburg: Straßenlampe und Schild umgefahren

Zwischen Sonntagnachmittag (29.06.2025), 15:00 Uhr und Montagmorgen (30.06.2025), 07:20 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Autofahrer mit seinem Fahrzeug gegen eine Straßenlampe und einen Wegweiser auf dem Kreisverkehr "Hüttenplatz" / "Maibachstraße". Hierbei verursachte er einen Schaden in Höhe von 7.000 EUR. Der Unfallverursacher flüchtete. Unfallzeugen werden gebeten sich mit der Polizeistation Dillenburg unter Tel.: 02771 9070 in Verbindung zu setzen.

Eschenburg: Lack zerkratzt

Ein Unbekannter zerkratzte am Montag (30.06.2025) zwischen 16:30 Uhr und 19:00 Uhr in Wissenbach den Lack eines schwarzen VW Golf. Das Fahrzeug parkte auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Straße "Im Seifen". Hinweise nimmt die Dillenburger Polizei entgegen (Tel.: 02771 9070).

Tobias Schwarz, Pressesprecher

