Mittelhessen: Marburg: Vom eigenen Vorderrad überholt worden

Die Polizei ermittelt wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, nachdem Unbekannte an einem blauen Renault Clio die Schrauben eines Rads lösten. Zunächst fiel bei der Nutzung des PKW nur ein ungewöhnliches Geräusch auf, im weiteren Verlauf rollte das linke Vorderrad plötzlich während der Fahrt an dem Clio vorbei. Dem Fahrer gelang es, das Fahrzeug kontrolliert zu stoppen. Es entstand ein etwa 5.000 Euro hoher Schaden. Das Lösen der Schrauben fand bisherigen Ermittlungen zufolge am Mittwoch, 2. Juli, zwischen 17 Uhr und 18 Uhr in der Straße Krummbogen statt. In diesem Zeitraum stand der Clio auf einem Parkplatz unter der B3-Brücke, gegenüber der Tankstelle. Die Polizei sucht Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges bemerkt haben (Telefonnummer 06421/4060).

