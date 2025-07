Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: Meldungen aus Marburg-Biedenkopf: Zeugensuche nach tödlichem Verkehrsunfall am 28. Juni + Audi touchiert Leitplanke und flüchtet

Gladenbach: Zeugensuche nach tödlichem Verkehrsunfall am 28. Juni

Auf der B255 stießen am Samstag, 28. Juni, gegen 22.30 Uhr ein Skoda und ein Fußgänger zusammen, der Fußgänger starb (Meldung dazu: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/17277/6065182 ). Für die andauernden Ermittlungen sucht die Polizei weitere Zeugen. Insbesondere könnten die Angaben der Insassen eines bronzefarbenen Audi hilfreich sein, der wohl vor dem Skoda fuhr. Bei dem Audi handelt es sich wahrscheinlich um einen S8 oder A8 mit Marburger Zulassung (Kennzeichen MR-). Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeistation Biedenkopf zu wenden (Telefonnummer 06461/92950).

Marburg: Audi touchiert Leitplanke und flüchtet

Ein unbekannter Audi-Fahrer befuhr am Mittwoch, 2. Juli, die L3289 nach Cappel. Kurz vor der Ausfahrt "In der Badestube" fuhr der Audi aus unbekannter Ursache, womöglich im Zuge eines Überholvorgangs, nach links über die Gegenfahrspur und touchierte die linke Leitplanke, wodurch daran ein etwa 500 Euro hoher Schaden entstand. Der unbekannte Fahrer kümmerte sich nicht darum und fuhr weiter. Zeugen gaben an, dass der Unfall gegen 16.20 Uhr passierte und es sich um einen silberfarbenen PKW handelte. Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall gesehen haben oder in diesem Zusammenhang auf einen silberfarbenen Audi mit frischen Unfallschäden an der Fahrerseite aufmerksam geworden sind (Telefonnummer 06421/4060).

