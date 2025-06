Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Landkreis Marburg-Biedenkopf: Tödlicher Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fußgänger

Gießen (ots)

Gladenbach: Am Samstag, 28. Juni 2025, kam es gegen 22.30 Uhr zu einem folgenschweren Unfall zwischen einem 38-jährigen Fußgänger und einem Skoda. Der 56-jährige Skoda-Fahrer befuhr die B255 aus Weidenhausen kommend in Richtung Gladenbach, als er einen grauen BMW überholte. Hierbei stieß er mit dem 38-jährigen Fußgänger zusammen, der sich auf der Straße befand. Der Fußgänger verstarb noch an der Unfallstelle. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt, an dem Skoda entstand ein geschätzter Schaden von 5.000 Euro. Zur Erhellung der genauen Hintergründe wurden seitens der Staatsanwaltschaft neben der polizeilichen Unfallaufnahme ein Gutachter mit der Rekonstruktion des Geschehens beauftragt. Neben der Feuerwehr Gladenbach waren zudem Rettungswagen sowie ein Rettungshubschrauber eingesetzt. Die B255 blieb in dem Bereich bis zum Abschluss der Maßnahmen des Gutachter bis etwa 02.30 Uhr voll gesperrt. Größere Verkehrsbeeinträchtigungen wurden nicht bekannt. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeistation Biedenkopf (Tel: 06421-92950) in Verbindung zu setzen.

L. Löw, Polizeiführerin vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst, übermittelt durch news aktuell