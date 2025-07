Mittelhessen: Linden: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung - 11-Jähriger wohlauf und wieder da

Giessen (ots) - Florstadt: Kleinkraftrad gestohlen Auf ein Kleinkraftrad der Marke Yamaha hatten es Diebe in der Zeit von Dienstag (01.07.2025), 20:00 Uhr bis Mittwoch (02.07.2025), 11:00 Uhr in Leidhecken abgesehen. Das Kleinkraftrad vom Typ "XC 125 T" mit dem Kennzeichen FB-U 1116 war in der Straße "Am ...

