Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Stuhr - Sachbeschädigungen an Baustelle ---

Diepholz (ots)

In der Zeit von Donnerstag letzter Woche bis Montag dieser Woche haben Unbekannte an einer Baustelle in Heiligenrode, An der Schule, Sachbeschädigungen begangen und ihr Unwesen getrieben.

Die Verursacher kletterten auf ein Gerüst an der Baustelle der Grundschule. Dort warfen sie Steine zu Boden, die dadurch zerbrachen. Weiter wurden Dachrinnen und Fallrohre verbogen und teilweise abgerissen. Auch drei Blitzableiter rissen die Verursacher aus der Halterung. Eine DIXI-Toilette wurde von den Unbekannten umgeschmissen.

Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen mindestens 1000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter Tel. 0421 / 80660.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell