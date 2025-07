Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: WETTERAU: + Polizei stellt zwei Einbrecherinnen + Jeep gestohlen + Versuchter und vollendeter Einbruch + 6.000 EUR Schaden durch Kratzer + Scheibe beschädigt + Alkoholisiert 13-Jährige erfasst +

Bad Vilbel: Polizei stellt zwei Einbrecherinnen

Über Videokameras stellte am Mittwochnachmittag (02.07.2025) gegen 15:05 Uhr eine Grundstückseigentümerin zwei Frauen fest, die sich unberechtigt auf einem Grundstück in der Sudetenstraße in Dortelweil aufhielten. Die Eigentümerin erkannte, dass sich die zwei Frauen an der Hauseingangstür zu schaffen machten. Daher verständigte sie die Polizei. Streifen der Polizeistation Bad Vilbel nahmen kurz danach in der Nähe des Grundstücks zwei Frau fest, auf die die Beschreibung der Mitteilerin zutraf. Die Beamten brachten die zwei Tatverdächtigen, eine 19-Jährige und eine 22-Jährige, zur Polizeistation Bad Vilbel. Da eine der beiden Frauen schwanger ist, erklärte ein Arzt die Frau für nicht haftfähig. Sie wurde noch am Mittwochabend entlassen. Die zweite Frau durfte die Bad Vilbeler Dienststelle auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main am Donnerstagvormittag verlassen. Gegen beide Frauen wird nun wegen eines versuchten Wohnungseinbruchs ermittelt. Zudem prüfen die Ermittler, ob beide Frauen für weitere Straftaten in Betracht kommen.

Bad Nauheim: Jeep gestohlen

Autodiebe entwendeten im Zeitraum von Mittwoch (02.07.2025), 19:00 Uhr bis Donnerstag (03.07.2025), 06:15 Uhr in Bad Nauheim einen grauen Jeep Grand Cherokee. Das Fahrzeug mit dem Kennzeichen FB-J 6293 war in der Schnurstraße in Höhe der Hausnummer 36 abgestellt. Zeugen zufolge könnte sich die Tat zwischen 02:00 Uhr und 03:00 Uhr ereignet haben. Die Polizei ermittelt und fragt: Wer hat den Diebstahl beobachtet? Wem ist der Jeep mit dem Kennzeichen FB-J 6293 nach Mittwochabend aufgefallen? Wer kann Angaben zum Verbleib des grauen Grand Cherokee machen? Unter der Rufnummer 06031 6010 werden Hinweise entgegengenommen.

Bad Vilbel: Versuchter und vollendeter Einbruch

Gegen 01:25 Uhr versuchten Einbrecher am Mittwoch (02.07.2025) mehrere Fenster eines Eiscafés am Niddaplatz in Bad Vilbel gewaltsam zu öffnen. Nachdem dies nicht gelang, brachen sie eine Zugangstür auf. Die Täter durchsuchten das Eiscafé, knackten zwei Automaten und ließen Bargeld mitgehen. In derselben Nacht kam es zu einem versuchten Einbruch in ein Modegeschäft in der Frankfurter Straße. Hier scheiterten die Unbekannten an der Zugangstür und blieben ohne Beute. Zeugen, denen in der Nacht zu Mittwoch verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten sich an die Kriminalpolizei in Friedberg zu wenden (Tel.: 06031 6010).

Hirzenhain: 6.000 EUR Schaden durch Kratzer im Lack

Drei Fahrzeuge zerkratzte ein Unbekannter zwischen Mittwoch (02.07.2025), 22:30 Uhr und Donnerstag (03.07.2025), 06:10 Uhr "An der Klostermauer" in Hirzenhain. An einem grauen VW Tiguan, einem roten Suzuki Swift und einem grauen BMW 320i entstand ein Gesamtsachschaden von mindestens 6.000 EUR. Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Büdingen unter Tel.: 06042 96480 entgegen.

Bad Vilbel: Scheibe beschädigt

Im Lupinenweg in Dortelweil beschädigte ein Unbekannter die Frontscheibe eines schwarzen Mercedes E 300 e durch mehrere Schläge. Das Fahrzeug parkte in Höhe der Hausnummer 20. Die Tat ereignete sich in der Zeit von Mittwoch (02.07.2025), 23:50 Uhr bis Donnerstag (03.07.2025), 14:15 Uhr. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Vilbel (Tel.: 06101 54600).

Bad Nauheim: Alkoholisiert 13-Jährige erfasst

Am Donnerstagnachmittag (03.07.2025) gegen 15:50 Uhr bog ein 73-jähriger Autofahrer mit seinem Daimler GLC von der Zanderstraße in den Eleonorenring ein. Danach geriet er auf den Gehweg und erfasste dabei eine 13-jährige Fußgängerin. Diese stürzte und erlitt leichte Verletzungen. Sie konnte vor Ort entlassen werden. Da sich im Rahmen der Unfallaufnahme Hinweise ergaben, dass der Daimler-Fahrer unter Alkoholeinfluss stehen könnte, führten die Polizisten einen Atemalkoholvortest durch. Dieser erbrachte einen Wert von 1,22 Promille. Des Weiteren ergab sich der Verdacht, dass der 73-Jährige zuvor in der Lindenstraße ein geparktes Fahrzeug touchiert hatte und vom Unfallort geflüchtet war. Der Daimler-Fahrer musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubtem Entfernen vom Unfallort ermittelt.

