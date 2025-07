Mittelhessen: Buseck: Verletzte bei Brand eines Einfamilienhauses

Giessen (ots) - Wetzlar: Einbrecher erbeuten Bargeld Einbrecher verschafften sich am Donnerstag (03.07.2025) zwischen 17:00 Uhr und 23:00 Uhr Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Fröbelstraße in Niedergirmes. Die Täter erbeuteten dabei Bargeld. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen ...

