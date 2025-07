Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: POL-LDK: Meldungen für den Lahn-Dill-Kreis: Vier Verletzte und 24.000 Euro Sachschaden + mit Promille in Gartenzaun + Balkontür aufgebrochen + Unfallfluchten

Giessen (ots)

Herborn-Seelbach: Vier Verletzte und 24.000 Euro Sachschaden

Vier Verletzte und rund 24.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls in der Nacht zu Sonntag (06.07.2025). Der alkoholisierte Fahrer eines Nissans war gegen 01:05 Uhr auf der B255 von der Juno-Kreuzung aus kommend in Richtung Herborn-Seelbach unterwegs. Im Verlauf einer Rechtskurve kam er mit seinem X-Trail über die Fahrbahnmitte in den Gegenverkehr. Dort stieß er zunächst mit einem entgegenkommenden Ford Fiesta zusammen und im Anschluss gegen einen hinter dem Fiesta fahrenden Audi A6. Der Nissans prallte ab und schleuderte nach rechts in ein angrenzendes Wiesengrundstück. Die Fahrer der drei Autos, sowie der Beifahrer des Fords verletzten sich leicht. Rettungskräfte brachten sie in Krankenhäuser. Der Nissan-Fahrer muss nun mit einer Anzeige wegen einer Trunkenheitsfahrt rechnen. Alle beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, sie haben nur noch Schrottwert. Während der Unfallaufnahme war die B255 zwischen Burg und Seelbach bis 03:25 Uhr voll gesperrt.

Sinn-Edingen: mit Promille in Gartenzaun

Mit Promille setzte sich ein 26-Jähriger am Sonntag (06.07.2025) hinter das Steuer seines Fords und fuhr los. Gegen 01:45 Uhr war er aus Richtung Westendstraße kommend im "Neuer Weg" unterwegs. Er kam mit seinem Focus nach links von der Fahrbahn ab und krachte in einen Gartenzaun. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizisten Alkoholgeruch bei dem Fahrer. Ein Atemalkoholtest brachte es auf 1,8 Promille. Für den 28-Jährigen folgte eine Blutentnahme auf der Herborner Polizeiwache. Auf ihn kommt nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu. Die Reparatur seines Fords wird rund 6.000 Euro kosten. Der Schaden am Gartenzaun wird mit 3.000 Euro beziffert.

Braunfels- Balkontür aufgebrochen

Am Samstag (05.07.2025) verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Einfamilienhaus und stahlen mehrere hundert Euro Bargeld. Zwischen 16:30 Uhr und 23:00 Uhr begaben sie sich auf das Grundstück in der Schlesierstraße. Sie brachen die Balkontür auf und betraten das Wohnhaus. Die Diebe durchwühlten mehrere Zimmer und flüchteten samt Bargeld. Der Schaden an der Tür wird mit 500 Euro beziffert. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Wetzlar unter der Telefonnummer (06441) 918-0 in Verbindung zu setzen.

Unfallfluchten in Haiger, Ballersbach und Münchholzhausen

Haiger:

Rund 10.000 Euro wird die Reparatur des Schadens an einer Chevrolet Corvette kosten, den ein Unbekannter am 14.06.2025 hinterließ. Gegen 18:00 Uhr stellte der Besitzer seine silberne Corvette auf dem hinteren Parkplatz der Pizzeria in der Bahnhofstraße ab. Als er um 22:00 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte bemerkte er den Schaden an der hinteren rechten Fahrzeugseite. Offenbar hatte ein Unbekannter den Chevrolet beim Ein- oder Ausparken touchiert und war ohne sich zu kümmern davongefahren. Hinweise zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug erbittet die Polizeistation in Dillenburg unter der Telefonnummer (02771) 907-0.

Mittenaar-Ballersbach:

Zwischen 13:00 Uhr und 24:00 Uhr beschädigte ein Unbekannter am 28.06.2025 einen am Fahrbahnrand der Jahnstraße geparkten Skoda Superb an der Fahrzeugfront. Ohne seine Personalien zu hinterlassen flüchtete der Unfallfahrer. Der Schaden beläuft sich auf 3.000 Euro. Zeugenhinweise erbittet die Polizeistation in Herborn unter der Telefonnummer (02772) 4705-0.

Wetzlar- Münchholzhausen:

Beim Rangieren stieß ein Unfallfahrer am 30.06.2025 gegen das Heck eines blauen Fords Focus und verursachte einen 3.000 Euro teuren Schaden. Der Unfallfahrer flüchtete ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Wer hat den Unfall zwischen 07:30 Uhr und 16:30 Uhr auf dem Parkplatz der Ford-Filiale in der Stockwiese mitbekommen? Zeugen werden gebeten, sich mit der Wetzlarer Polizei unter der Telefonnummer (06441) 918-0 in Verbindung zu setzen.

