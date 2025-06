POL-LIP: Kalletal - Hohenhausen. Einbruch in Gartenhaus der Schule - Freischneider gestohlen.

Lippe (ots) - Am späten Mittwochabend (25.06.2025) kam gegen 23 Uhr ein 43-jähriger Mann aus Vlotho mit seinem Motorrad auf der Gustav-Schalk-Straße in Fahrtrichtung Hellerhausen von der Fahrbahn ab und stürzte in einen Graben. Der Fahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Ein freiwilliger ...

mehr