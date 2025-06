Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - Schötmar. Unfallflucht nach Verkehrsunfall - gestohlenes Fahrzeug sichergestellt.

Lippe (ots)

Am Mittwochabend (25.06.2025) verlor ein bislang unbekannter Fahrer gegen 18:35 Uhr im Kreisverkehr Otto-Hahn-Straße/Domänenweg die Kontrolle über einen Peugeot 508 und kollidierte mit einem Verkehrszeichen auf der Verkehrsinsel. Nach dem Unfall stiegen mehrere Personen aus dem Fahrzeug aus und flüchteten in Richtung des nahegelegenen Parks. Nach Zeugenaussagen befanden sich unter den Flüchtenden auch zwei Mädchen, von denen eines einen kleinen schwarz-weißen Hund bei sich führte. Eine Zeugin konnte zwei Personen wie folgt beschreiben: Die erste Person war groß, schlank, trug ein crème-farbenes T-Shirt und hatte kurze, rötliche Haare. Die zweite Person war kleiner, dünn, trug eine Cappy, Shorts und ein schwarzes Shirt. Das Fahrzeug war zuvor in Minden als gestohlen gemeldet worden und wurde durch die Polizei sichergestellt. Die Ermittlungen zu den flüchtigen Fahrzeuginsassen dauern an. Zeugen werden gebeten, sich unter (05231) 6090 beim Verkehrskommissariat zu melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell